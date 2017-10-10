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Президентские гранты в размере 200 тыс. руб. получили семь учителей из Кабардино-Балкарии

В стране Северный Кавказ
10 октября, 18:56 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 10, октября. /ТАСС

Власти региона рассматривают возможность добавить в следующем учебном году местные гранты к президентскому

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НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Семь учителей из Кабардино-Балкарии (КБР) получили гранты в размере 200 тыс. рублей по приоритетному национальному проекту "Образование", сообщила ТАСС во вторник зампред правительства - министр образования и науки республики Нина Емузова.

"Семь учителей наших школ получили по 200 тыс. рублей... Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, что хотим добавить к этому гранту наши местные гранты. Надеюсь, нам удастся [это сделать] в следующем учебном году", - сказала Емузова, не уточнив сумму предполагаемого поощрения для учителей.

Она добавила, что премии выданы в рамках приоритетного национального проекта "Образование", в разделе лучшие учителя с лучшими образовательными проектами.

Чествование лучших учителей и школ Кабардино-Балкарии состоялось 10 октября в городе Нальчике. Представителям всех 13 муниципальных образований республики вручены благодарности главы КБР, почетные грамоты министерства образования и науки КБР, благодарности Рособрнадзора, почетные грамоты парламента республики и другие награды.

"Ваша профессия - одна из самых уважаемых и почитаемых во всем мире, потому что учитель - это созидатель. Вы творите человека, и по этой же причине ваша профессия очень сложна. Но как же приятно, спустя годы, радоваться успехам своих воспитанников и учеников, в которых вкладывали частичку своей души и осознавать, что ваши старания не прошли даром", - сказала, обращаясь к собравшимся, председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

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