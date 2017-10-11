Численность кавказского тура в Тебердинском заповеднике в КЧР за год увеличилась на 12%

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Численность кавказского тура на территории Тебердинского государственного природного биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2017 году увеличилась на 12% и составила более 1900 особей. Об этом сообщил в среду ТАСС старший научный сотрудник заповедника Иосиф Джандаров.

"Провели ежегодный учет численности высокогорных копытных - западно-кавказского тура и кавказской серны. Численность туров в 2017 году составила 1943 особи, рост по отношению к 2016 году - 12%. Последние три года популяция туров ежегодно растет где-то на 10-11%", - сказал он.

По словам Джандарова, этому, в частности, способствует усиление природоохранных мер. "Что касается численности серны, последние 3-4 года идет также позитивная динамика. Их у нас сейчас 218 особей, в текущем году прирост составил 24%. Это очень отрадно, так как ранее фиксировалось повсеместно снижение численности этих животных. На популяцию серны влияет много факторов, в их числе климатические условия, активное развитие хищников. Они сразу реагируют на любые изменения", - отметил собеседник агентства.

Учет животных проводился на 12 маршрутах. В этой работе специалистами заповедника помогали волонтеры.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, в 2016 году отметил 80-летие. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

На сегодняшний день в заповеднике обитают более 43 видов млекопитающих. Из них в Красную книгу РФ, в частности, внесены зубр, кавказская выдра, европейская лесная кошка, нетопырь-карлик и малая вечерница.