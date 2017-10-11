Кабардино-Балкария рассматривает НКО как партнера для решения проблем в обществе

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) видят в представителях некоммерческих организаций (НКО) партнеров для решения проблем, возникающих в обществе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей республики Анзор Курашинов на полях V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

"Руководство Кабардино-Балкарии рассматривает некоммерческий сектор как партнера с очень тесной смычкой. Потому что без того, чтобы НКО подсказывали, направляли власть в ту сторону, которая для народа важна, в принципе двигаться нельзя. Поэтому созданы различные общественные советы, в которые входят многие представители НКО разной направленности. Как-то глава республики [Юрий Коков] сказал, что нам нужны неравнодушные, говорящие о проблемах люди, он имел в виду, что нужен третий сектор, развитый институционально, который бы ставил правильные, нормальные задачи для республики", - отметил Курашинов.

Он отметил, что основой для НКО должно быть безвозмездное служение обществу. "Некоммерческие организации, которые получают государственную поддержку, через некоторое количество лет начинают себя видеть в роли некоего государственного органа. <...> Если мы говорим о некоммерческом секторе, это должно быть бесплатным служением обществу", - сказал Курашинов.

Ранее на официальном сайте управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР были опубликованы результаты конкурса для предоставления субсидий НКО на реализацию социальных проектов. По его результатам в 2017 году поддержку получат две организации: Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация "Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов" (220 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарская общественная организация "Центр реабилитации и социальной адаптации наркозависимых "Возрождение" (400 тыс. рублей).

По данным управление Минюста РФ по КБР, в республике зарегистрированы и действуют 902 некоммерческих организаций, из них 191 религиозная, 475 общественных объединений (в том числе 43 региональных отделения политических партий), 220 иных некоммерческих организаций и 16 казачьих обществ.