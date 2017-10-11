"Всероссийский экономический диктант" в Кабардино-Балкарии напишут на трех площадках

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НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Первая бесплатная общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" в Кабардино-Балкарии (КБР) будет организована на трех площадках, сообщила в среду ТАСС представитель регионального отделения Вольного экономического общества (ВЭО) России Татьяна Ульянова.
"Первый экономический диктант в Кабардино-Балкарии напишут на трех площадках, организованных в Кабардино-Балкарском госуниверситете, Кабардино-Балкарском аграрном университете и в республиканском Дворце творчества детей и юношества. Большей частью диктант будут писать студенты, обучающиеся по экономическим направлениям, а также старшеклассники, но доступ в аудитории имеют все желающие", - сказала Ульянова.
Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие жители страны, имеющие непосредственное отношение к экономическим процессам. "Результаты тестирования не будут афишировать. <...> Поскольку взрослые люди чаще выбирают онлайн-тестирование, оно будет организовано на сайте ВЭО. Но будет интересно, если на наши площадки будут приходить в том числе предприниматели", - добавила собеседница агентства.
Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант", организованная Вольным экономическим обществом России, состоится 12 октября 2017 года во всех регионах страны на 848 площадках. По прогнозам, в акции примут участие от 60 тыс. до 80 тыс. участников. Итоги будут подведены 11 ноября, в День экономиста России, на Всероссийском экономическом собрании в Государственном Кремлевском дворце.