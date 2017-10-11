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Фонд капремонта в КЧР планирует заменить более 350 лифтов

В стране Северный Кавказ
11 октября, 13:50 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, октября. /ТАСС

В этом году в регионе заменили 12 лифтов в многоквартирных домах

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ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Региональный Фонд капремонта в Карачаево-Черкесии (КЧР) планирует установить в 2018-2019 годах 45 лифтов в 17 многоквартирных домах, всего по долгосрочной программе капремонта будет заменено свыше 350 лифтов, сообщила в среду ТАСС регионального Фонда капитального ремонта Анна Евдокимова.

"В рамках трехлетней краткосрочной программы капремонта в Черкесске, Карачаевске, Теберде, поселке Правокубанском и Московском микрорайоне Усть-Джегуты в 2018 году планируется заменить 18 лифтов в восьми домах, в 2019-м - 27 лифтов в семи многоквартирных домах", - сказала Евдокимова.

Она отметила, что этот вид работ по программе капитального ремонта в КЧР проводился впервые в 2017 году. "Планы на этот год - замена 12 лифтов в 10 домах Черкесска - выполнены в полном объеме. Всего в республике еще предстоит заменить 360 лифтов в 82 многоквартирных домах", - пояснила Евдокимова.

Ранее сообщалось, что замена лифтов по долгосрочной программе капремонта планировалась только с 2021 года, но учитывая то, что большая часть лифтового хозяйства республики требует обновления, работы начались на четыре года раньше.

В рассчитанную на 30 лет долгосрочную региональную программу по капремонту жилищного фонда в республике включено более 1,1 тыс. многоквартирных домов. За девять месяцев 2017 года отремонтирован 51 дом, годовой план выполнен на 70%.

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