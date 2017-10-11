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Собираемость взносов на капремонт в Карачаево-Черкесии превысила 70%

В стране Северный Кавказ
11 октября, 14:16 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, октября. /ТАСС

В 2015 году показатель составлял около 40%

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ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) за два года улучшила собираемость взносов на капремонт, на 1 октября 2017 года этот показатель в республике составил 70,14%. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь регионального Фонда капитального ремонта Анна Евдокимова.

"По итогам девяти месяцев 2015 года показатель собираемости взносов на капремонт в нашей республике был более 40%, в текущем году - 70,14%... По собираемости вносов КЧР входит в тройку лидеров Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)", - сказала Евдокимова.

По ее словам, лидером республики по собираемости взносов, которые в регионе составляют 5,8 руб. за 1 кв. метр, является столица КЧР. Этот показатель в Черкесске в сентябре этого года составил 94,46%, на втором и третьем месте Урупский (51%) и Прикубанский (49%) районы.

"Высокую собираемость демонстрируют пока не все муниципальные образования региона, хуже всего дела обстоят в Малокарачаевском, Хабезском и Карачаевском районах. Проводим разъяснительные мероприятия о необходимости активизировать сбор повсеместно, а также претензионную работу. За девять месяцев в суды направлено 667 исков, по которым общая сумма долга составляет более 5 млн рублей", - добавила Евдокимова.

Благодаря увеличению собираемости взносов в 2016 году в КЧР отремонтировали 67 многоквартирных домов, в два раза больше, чем годом ранее. План на 2017 год по итогам девяти месяцев выполнен 70%, ремонт проведен в 51 доме. В долгосрочную региональную программу по капремонту жилищного фонда включено более 1,1 тыс. многоквартирных домов КЧР.

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