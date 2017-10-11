Более 17 млн экземпляров молоди рыб выпущено в воды северокавказских республик

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты выпустили в реки Северного Кавказа и в Каспийское море более 17 млн экземпляров молоди частиковых и ценных видов рыб в рамках программы искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

"В рамках выполнения госзадания по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территории республик Северного Кавказа выпущено более 17 млн экземпляров молоди частиковых и ценных видов рыб. Из них около 10,6 млн экземпляров кутума, 6 млн сазана и 365 тыс. экземпляров каспийского лосося (форель)", - сообщили в пресс-службе.

Рыба выпущена в основном в Дагестане - в Каспийское море, а также в реки Сулак и Терек, отметили в пресс-службе.

Как сообщили в Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства, государственное задание под контролем этого ведомства выполняли филиалы "Западно-Каспийский", "Репродукционный комплекс осетроводства", "Ардонский лососевый рыбоводный завод" и "Чегемский форелевый рыбоводный завод" федерального государственного бюджетного учреждения "Главрыбвод".