Общественники предложили включить в "зеленый щит" Ставрополя более 4 тыс. га лесов

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) передали Общественной Палате Ставропольского края перечень лесных участков для включения в защитную лесную полосу (так называемый "зеленый щит") вокруг Ставрополя. Перечень включает в себя 245 территорий площадью более 4 тыс. гектаров, сообщил в среду журналистам эксперт ОНФ, директор ФГБУ "Ставропольский ботанический сад" Владимир Кожевников.

"Мы провели обследование с выездом на места, использованием современных картографических методов учета и определили, что на сегодняшний день у нас есть 4 тыс. 72 гектара, которые должны быть под пристальным вниманием общественных организаций. Надеюсь, что в процессе работы мы определим и дополнительные участки, которые войдут в этот список", - сказал он.

По данным пресс-службы регионального отделения ОНФ, формирование перечня продолжалось около полугода. В работе участвовали общественники, жители города, которые хотели защитить не только крупные парки и скверы, но и небольшие лесные участки вокруг своих домов.

"Общественная Палата привлечет высококлассных специалистов, ученых и практиков, мы детально изучим все внесенные предложения, в течение 30 дней организуем публичные слушания. После выработки общего мнения в течение 10 дней проведем огласку информации и готовый документ направим в думу Ставропольского края", - сообщил председатель ОП Ставропольского края Николай Кашурин.

По словам Кашурина, краевая дума в течение 40 дней должна рассмотреть внесенные предложения. В случае утверждения вопроса администрация Ставрополя в течение полугода определит четкие границы "зеленого щита".

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.