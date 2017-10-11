Триста дагестанских госслужащих поборются за значок ГТО на спартакиаде в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Спартакиада среди госслужащих впервые пройдет в Дагестане - в ближайшие выходные около 300 человек поборются за значок "Готов к труду и обороне" на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале, сообщил ТАСС в среду замруководителя Республиканского центра тестирования ГТО Гамзат Гамзатов.

"На стадионе им. Елены Исинбаевой 14 и 15 октября пройдет первая спартакиада по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных гражданских служащих Дагестана", - сказал Гамзатов.

В программу вошли, в частности, бег на 100 метров, отжимания, подтягивания на высокой перекладине, стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места и подъем туловища из положения лежа.

"Заявки поданы на 120 человек, всего ожидается около 300 участников. Успешно выполнившие нормативы получат золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия ГТО", - отметил собеседник агентства.

Организацией и проведением спартакиады занимаются министерство по физкультуре и спорту Дагестана и Республиканский центр тестирования ГТО.

Как сообщалось ранее, Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению возрожденного комплекса ГТО. В сентябре 2014 года тогдашний глава республики Рамазан Абдулатипов утвердил план поэтапного внедрения ГТО. В рамках реализации этого плана был создан Республиканский центр тестирования ГТО.

В мае 2014 года в первом республиканском спортивно-массовом мероприятии по выполнению норм ГТО приняли участие около 500 местных чиновников. Первыми тремя обладателями дипломов о выполнении нормативов золотого значка ГТО стали тогда глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель республиканского парламента Хизри Шихсаидов и премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов.