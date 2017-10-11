Первый экономический диктант в Карачаево-Черкесии пройдет на двух площадках

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" в Карачаево-Черкесии пройдет на двух площадках. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве экономического развития республики.

"На базе республиканского Центра поддержки предпринимательства диктат будут писать студенты, у нас на этот час пока 30 заявок. Помимо диктанта, участникам акции предстоит пройти еще тестирование", - сказали в министерстве.

Вторая площадка будет работать на базе средней школы №2 аула Псыж. "У нас заявлены учащиеся 10-11 классов. Мы получили текст диктанта, думаю, для десятиклассников, которые только начали изучать экономику, он будет немного сложным", - отметила учитель математики школы Фатима Аргунова.

Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант", организованная Вольным экономическим обществом России, состоится 12 октября во всех регионах страны на 848 площадках. По прогнозам, в акции примут участие от 60 тыс. до 80 тыс. участников. Итоги будут подведены 11 ноября, в День экономиста России, на Всероссийском экономическом собрании в Государственном Кремлевском дворце.