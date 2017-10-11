В психоневрологическом интернате на Ставрополье налажено горячее водоснабжение

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СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Круглосуточный доступ к горячей воде получили пациенты и сотрудники Ипатовского психоневрологического интерната (Ставропольский край). В учреждении капитально отремонтирован водопровод за счет средств президентского резервного фонда, сообщила ТАСС в среду директор учреждения Ольга Белявцева.
"Проблема была в том, что у нас не было горячего водоснабжения в корпусах, вода подогревалась бойлерами. Количество одновременно подогреваемой воды было около 150 литров, быстро расходовалась, приходилось ждать, когда горячая вода снова появится", - сказала она.
Старый водопровод был построен в учреждении в 1956 году, холодная вода в корпуса поступала, но горячей не было. Для решения проблемы из резервного фонда президента было выделено 12 млн рублей, средств хватило на капитальный ремонт водопровода протяженностью 3 км.
"Люди у нас ежесуточно требуют особого ухода, очень важно соблюдение гигиены. Теперь горячая вода есть в корпусах постоянно, есть возможность в любое время помыть людей. Особенно это необходимо в жаркую погоду", - пояснила Белявцева.
В Ипатовском психоневрологическом интернате проживает более 180 людей пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями. Люди находятся в интернате круглосуточно и получают необходимую помощь.
Как сообщал ТАСС, в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин распорядился выделить ряд субсидий из президентского резервного фонда Минтруду, Минздраву и Минобрнауки. Средства были направлены на ремонт социальных, медицинских и образовательных учреждений.