Школа-интернат для глухих в Северной Осетии будет отремонтирована до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Около 12 млн рублей выделено из резервного фонда президента РФ на ремонт школы-интерната для глухих и слабослышащих детей в Северной Осетии, который завершится до конца года. Об этом ТАСС сообщили в Минобразования республики.

"Нам было выделено 11,935 млн рублей. На эти средства будет отремонтирована правая часть школы. Более пяти лет назад там проводился ремонт в левой части здания также на средства из резервного фонда", - сказал собеседник агентства.

В здании школы-интерната заменят кровлю, полностью поменяют деревянные полы на плитку, проведут электропроводку, отопление. Кроме того, там будет установлен забор.

По словам представителя министерства, по оговоренным срокам контракта ремонт должны завершить к концу года, однако его закончат на месяц раньше - 1 декабря.

Республиканская школа глухонемых детей существует с 1926 года, в настоящее время в ней обучается 80 человек. Для них организовано пятиразовое питание. Школа является лауреатом Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное образовательное учреждение - 2015". В учебную программу введены лечебно-оздоровительные занятия, которые включают в себя ЛФК , лечебный массаж, профилактические процедуры.

Кроме того, учащиеся получают общие представления о культуре дыхания, движения, правильном питании, системе закаливания. Весь комплекс лечебно-оздоровительных занятий дает положительные результаты, что показывает ежегодный мониторинг состояния здоровья детей.