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"Всероссийский экономический диктант" в Ставропольском крае напишут в двух вузах

В стране Северный Кавказ
11 октября, 18:28 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

В диктанте сможет принять участие любой желающий

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СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Два крупнейших вуза Ставрополья станут площадками проведения "Всероссийского экономического диктанта" в краевой столице 12 октября. Площадки откроются в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) и Ставропольском государственном аграрном университете.

"Принять участие в диктанте может любой желающий. На нашей площадке диктант смогут написать и школьники, и студенты, и взрослые люди", - сообщили в пресс-службе СКФУ.

В Ставропольском государственном аграрном университете также будет организована площадка для проведения диктанта, разделенная на две секции - для школьников (учеников 9-11 классов), а также для студентов и других жителей региона.

Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант", организованная Вольным экономическим обществом России, состоится 12 октября во всех регионах страны на 848 площадках. По прогнозам, в акции примут участие от 60 тыс. до 80 тыс. участников. Итоги будут подведены 11 ноября, в День экономиста России, на Всероссийском экономическом собрании в Государственном Кремлевском дворце.

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