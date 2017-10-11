Комитет Госдумы по бюджету рассмотрит все варианты поддержки Дагестана

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заверил, что комитет будет работать совместно с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым и рассмотрит все возможные варианты поддержки региона. Он также выразил надежду, что выработанные предложения будут поддержаны Минфином, профильными министерствами и Правительством РФ.

"Владимир Абдуалиевич [Васильев] назначен врио главы Дагестана - достойнейшая кандидатура! И мы прекрасно понимаем, что региону необходима конкретная помощь. Естественно, в комитете по бюджету, в котором сейчас идет работа над бюджетом, мы рассматриваем все эти вопросы", - сказал Макаров в среду журналистам.

"Дагестан будет в центре внимания [комитета], и мы рассмотрим все возможные варианты поддержки республики. Тем более, что мы находимся в постоянном контакте с Владимиром Абдуалиевичем, идет постоянная конкретная работа. Уверен, что эти предложения будут поддержаны и профильными министерствами, и правительством РФ в целом", - заявил глава комитета Госдумы.

В среду, выступая на пленарном заседании Госдумы после принятия постановления о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Госдумы, Васильев отметил, что Республика Дагестан имеет самую низкую подушевую поддержку из федерального бюджета. В этой связи, он обратился к депутатам с просьбой увеличить поддержку региона и пообещал регулярно отчитываться перед Госдумой за каждый выделенный рубль.