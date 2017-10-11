Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ставрополье займутся повышением качества профессиональных кадров

В стране Северный Кавказ
11 октября, 19:21 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

Предполагается обучить 300-400 человек, сообщил заместитель министра труда и соцзащиты населения края Борис Семеняк

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены запустить пилотный проект по улучшению качества подготовки профессиональных кадров в регионе в 2018 году.

Повышение квалификации работники пройдут в рамках программы поддержки занятости в регионах Северного Кавказа, сообщил ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.

"Пилотный проект касается профобучения, мы будем учить работающее население. Выберем организации, составим список, 300-400 человек, думаем, обучим. Это будет поддержка уже занятого населения, тем самым мы будем повышать качество трудовых ресурсов", - сказал он.

Претендовать на помощь в обучении сотрудников смогут организации в сфере курортно-туристического комплекса, строительства и компании, реализующие социально-значимые либо инвестиционные проекты. "Они в течение последнего времени проводили модернизацию, закупали новое оборудование и т. д., но персонал остался прежним, есть необходимость переобучения", - пояснил Семеняк.

Кроме того, дополнительные гранты смогут получить участники программ самозанятости, которые смогут обеспечить работой не только себя, но и еще несколько человек. "В 2018 году двадцати индивидуальным предпринимателям, в которых мы на сегодняшний момент видим перспективу, выделим по дополнительной субсидии 200 тыс. рублей, чтобы человек создал дополнительные места и взял на работу других безработных", - отметил замминистра.

Будет уделено внимание и другим направлениям. "Молодежное направление - будет точечная целевая работа, в точечном режиме и по программам самозанятости. Для республик Северного Кавказа этот аспект, может, будет больше, но у нас пока так. Основная цель программы - снижение напряженности на рынке труда, у нас об этом говорить не приходится, коэффициент составляет 0,3. Мы будем применять адресный подход", - сказал представитель министерства.

Как сообщал ТАСС, правительство РФ направит около 500 млн рублей из средств федерального бюджета на программу поддержки занятости в регионах Северного Кавказа. Ставропольский край получит на эти цели около 20 млн рублей, на софинансирование из регионального бюджета будет направлено 1,2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
3
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
4
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
5
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничестве
6
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама