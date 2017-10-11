На Ставрополье займутся повышением качества профессиональных кадров

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены запустить пилотный проект по улучшению качества подготовки профессиональных кадров в регионе в 2018 году.

Повышение квалификации работники пройдут в рамках программы поддержки занятости в регионах Северного Кавказа, сообщил ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.

"Пилотный проект касается профобучения, мы будем учить работающее население. Выберем организации, составим список, 300-400 человек, думаем, обучим. Это будет поддержка уже занятого населения, тем самым мы будем повышать качество трудовых ресурсов", - сказал он.

Претендовать на помощь в обучении сотрудников смогут организации в сфере курортно-туристического комплекса, строительства и компании, реализующие социально-значимые либо инвестиционные проекты. "Они в течение последнего времени проводили модернизацию, закупали новое оборудование и т. д., но персонал остался прежним, есть необходимость переобучения", - пояснил Семеняк.

Кроме того, дополнительные гранты смогут получить участники программ самозанятости, которые смогут обеспечить работой не только себя, но и еще несколько человек. "В 2018 году двадцати индивидуальным предпринимателям, в которых мы на сегодняшний момент видим перспективу, выделим по дополнительной субсидии 200 тыс. рублей, чтобы человек создал дополнительные места и взял на работу других безработных", - отметил замминистра.

Будет уделено внимание и другим направлениям. "Молодежное направление - будет точечная целевая работа, в точечном режиме и по программам самозанятости. Для республик Северного Кавказа этот аспект, может, будет больше, но у нас пока так. Основная цель программы - снижение напряженности на рынке труда, у нас об этом говорить не приходится, коэффициент составляет 0,3. Мы будем применять адресный подход", - сказал представитель министерства.

Как сообщал ТАСС, правительство РФ направит около 500 млн рублей из средств федерального бюджета на программу поддержки занятости в регионах Северного Кавказа. Ставропольский край получит на эти цели около 20 млн рублей, на софинансирование из регионального бюджета будет направлено 1,2 млн рублей.