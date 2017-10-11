Минкавказ поможет развитию перспективных туристических территорий в каждом регионе СКФО

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ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа, занимающееся разработкой Стратегии развития туризма в СКФО до 2035 года, отберет из предложенных каждым субъектом туристических территорий по одной или две, имеющих шансы стать туристическими направлениями мирового уровня, с тем, чтобы способствовать их развитию.
Такое мнение в кулуарах Международного политологического форума "Российский Кавказ" высказала ТАСС замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.
"Мы сейчас смотрим предложенные нашими регионами дестинации для развития и постараемся остановиться на одной или двух, которые наиболее близки к тому, чтобы стать дестинациями мирового уровня", - сказала она.
При этом замминистра отметила, что предпочтение будет отдано тем территориям, которые изначально могут быть охарактеризованы как перспективные. "Мы готовы усилить ресурсы, которые вкладываются как со стороны федеральных и региональных источников, так и по привлечению инвесторов, потому что дестинации - это территории, инфраструктура которых должна быть развита настолько, чтобы там комфортно было всем категориям туристов", - сказала она.
Разработка стратегии развития туризма в СКФО ведется в соответствием с поручением правительственной комиссии по развитию федерального округа, данным в марте этого года. Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, специалисты "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа". Планируется, что правительству РФ документ будет представлен не позднее 1 декабря.