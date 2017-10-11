СКФУ подготовил более 700 специалистов туристической сферы за 4 года

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подготовил более 700 специалистов для сферы туризма Северного Кавказа за последние четыре года.

Об этом ТАСС сообщила ректор СКФУ Алина Левитская.

Как сообщалось ранее, согласно Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года, в туристической сфере региона должно быть создано не менее 100 тыс. новых рабочих мест.

"За 2013-2017 годы нашим вузом было подготовлено более 700 специалистов для туристической сферы. Более 90% наших выпускников трудоустроены. Только в 2016 году было распределено порядка 150 выпускников по направлениям подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", - сказала она.

СКФУ одним из первых в округе разработал и запустил программы по подготовке кадров в сфере туризма. "1 сентября в СКФУ на базе Института сервиса, туризма и дизайна открылась "Школа кавказского гостеприимства" - уникальный в России комплекс по подготовке кадров для туризма и гостиничного дела. Для курортов Северного Кавказа обучение специалистов теперь будет осуществляться не только по программам высшего, но и среднего, и дополнительного профессионального образования, в том числе по рабочим специальностям в соответствии с требованиями стандартов Worldskills", - отметила Левитская.

Студенты СКФУ проходят практику на курортах Кавминвод, Чечни, Крыма, Краснодарского края. Работу выпускники пока находят только в России. "Но в этом и заключается главная идея "Школы кавказского гостеприимства" - подготовка и переподготовка кадров для АО "КСК" и компаний, функционирующих на территории туркластера в СКФО и ЮФО. Местом работы стали санатории, гостиницы, турфирмы, спортивно-оздоровительные центры всего российского юга, порядка пятидесяти наименований различных организаций", - пояснила ректор.

При подготовке кадров вуз опирается не только на российский опыт, но и на зарубежный. 16 преподавателей университета прошли переподготовку в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Испании. "В настоящее время наши студенты проходят семестровое обучение в вузах Венгрии, в университете Любляны (Словения), в Гаагской школе отельного бизнеса, Люцернском университете прикладных наук и искусств", - сказала Левитская.

Как сообщал ТАСС, сейчас также ведется разработка стратегии развития внутреннего и въездного туризма в СКФО на период до 2035 года, планируется, что она будет внесена в правительство до 1 декабря. В документе будут учтены прогнозы изменения туристических потребностей, приоритетные направления развития.