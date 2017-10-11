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Около 1 тыс. человек прошли подготовку по программе молодых предпринимателей в Чечне

В стране Северный Кавказ
11 октября, 19:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 11, октября. /ТАСС

Ежегодно свой бизнес открывают около 140 предпринимателей

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ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. молодых людей прошли подготовку по программе поддержки индивидуальных предпринимателей в Чечне за последние пять лет, ежегодно открывают свой бизнес порядка 140 предпринимателей, еще более 150 человек будут трудоустроены таким образом до конца 2017 года.

Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель министра по делам молодежи республики Азарбек Хусаинов.

"Ежегодно в Чеченской Республике в программе поддержки индивидуального предпринимательства "Ты предприниматель", созданной в 2012 году, регистрируются 130-140 молодых людей. Они в качестве молодых предпринимателей начинают реализацию своих проектов, проходят обучение и могут получить гранты. В этом году планируется в рамках проекта вовлечь более 150 человек", - сказал Хусаинов.

По его словам, недавно было подписано соглашение с Фондом имени шейха Зайеда, который в 2017 году начал деятельность в регионе. "Мы будем помогать молодежи, проводить отбор проектов, и по их результатам молодые люди будут оформлять заявки на получение займов под низкие проценты для реализации своих стартапов", - пояснил Хусаинов.

Он добавил, что Министерство по делам молодежи республики проводит анализ спроса и предложений на рынке вакансий. "В республике не хватает кадров в сфере туризма и сервиса - спрос на них уже есть и будет еще больше, когда заработают все объекты туризма. Мы уже ориентируем молодежь на обучение в сфере туризма, на открытие своих производств и получение специальностей по этим направлениям", - отметил замминистра.

Хусаинов уточнил, что в трудоустройстве молодежи ведется работа по разным направлениям, в том числе с помощью профориентации и ряда разработанных программ, направленных на поддержку предпринимательских инициатив, инновационной деятельности, занятости в сельском хозяйстве и др.

"На базе министерства организовано взаимодействие с молодежью, активно проявившей себя на всевозможных конкурсах, в общественно-политической жизни региона, занимающейся творческой деятельностью. Вначале молодые люди проявляют себя на общественных началах, а самых активных и талантливых мы отбираем и оформляем как сотрудников министерства и подведомственных организаций", - добавил он.

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