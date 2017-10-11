Национальный музей Северной Осетии откроется после длительной реконструкции в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Более 550 млн рублей будет выделено из федерального бюджета для завершения ремонта национального музея Северной Осетии.

Об этом стало известно в ходе встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец в Москве.

"Для завершения всего комплекса работ в 2018 году потребуется 594,05 млн рублей. Вячеслав Битаров обратился к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец с просьбой оказать содействие в выделении 552,47 млн рублей из средств федерального бюджета на завершение реконструкции. Оставшаяся сумма в размере 41,58 млн рублей будет предусмотрена в республиканском бюджете", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Национальный музей Северной Осетии находится на реконструкции с конца 1980-х годов. В 2008 году работы возобновились, но неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на реконструкцию было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей. В настоящее время в музее проводятся работы.

"Нацмузей вполне может стать одной из визитных карточек республики, объектом привлечения к нам туристов, интересующихся историей Осетии. Проект реконструкции предполагает строительство фондохранилища, экспозиционных и выставочных залов, реставрационных мастерских, создание в музее комплексной системы безопасности на основе современных технологий. Эта ценная для Северной Осетии площадка будет еще одной возможностью на достойном уровне рассказать о своей богатой истории, о своей культуре, - отметил Битаров.