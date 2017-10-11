Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Национальный музей Северной Осетии откроется после длительной реконструкции в 2018 году

В стране Северный Кавказ
11 октября, 20:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, октября. /ТАСС

На завершение ремонта выделят 550 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Более 550 млн рублей будет выделено из федерального бюджета для завершения ремонта национального музея Северной Осетии.

Об этом стало известно в ходе встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец в Москве.

"Для завершения всего комплекса работ в 2018 году потребуется 594,05 млн рублей. Вячеслав Битаров обратился к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец с просьбой оказать содействие в выделении 552,47 млн рублей из средств федерального бюджета на завершение реконструкции. Оставшаяся сумма в размере 41,58 млн рублей будет предусмотрена в республиканском бюджете", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Национальный музей Северной Осетии находится на реконструкции с конца 1980-х годов. В 2008 году работы возобновились, но неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на реконструкцию было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей. В настоящее время в музее проводятся работы.

"Нацмузей вполне может стать одной из визитных карточек республики, объектом привлечения к нам туристов, интересующихся историей Осетии. Проект реконструкции предполагает строительство фондохранилища, экспозиционных и выставочных залов, реставрационных мастерских, создание в музее комплексной системы безопасности на основе современных технологий. Эта ценная для Северной Осетии площадка будет еще одной возможностью на достойном уровне рассказать о своей богатой истории, о своей культуре, - отметил Битаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
2
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
3
Украина потребовала от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"
4
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
5
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничестве
6
Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама