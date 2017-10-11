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Музеи Северной Осетии впервые бесплатно заработают для кадетов

В стране Северный Кавказ
11 октября, 20:38 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, октября. /ТАСС

В акции будут участвовать три музея

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Акция "День в музее для российских кадетов" впервые пройдет в Северной Осетии 17 октября, сообщила пресс-служба Минкультуры республики.

"17 октября всероссийская акция "День в музее для российских кадетов" вновь стартует по всей стране. Впервые к этому проекту присоединится и РСО-Алания. Три подведомственных музея - Национальный музей, художественный музей им. М. Туганова и Музей театрального искусства в этот день специально для курсантов Северо-Кавказского Суворовского военного училища организуют бесплатные посещения и экскурсионные обслуживания", - говорится в сообщении.

Организаторы акции - Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство обороны РФ, Российское военно-историческое общество, Ассоциация российского кадетства. Координатор акции - Музей военной истории Российского военно-исторического общества.

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