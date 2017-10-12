Жители Северной Осетии и Кабардино-Балкарии очистят берега реки Терек

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Акция "Чистим вместе" по очистке берегов реки Терек пройдет 14 октября в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает североосетинское Министерство природных ресурсов и экологии.

"14 октября в рамках Года экологии в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии пройдет совместная экологическая акция #ЧистимВместe! Акция проводится с целью привлечения общественности к вопросам охраны главной водной артерии Северного Кавказа - реки Терек", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии мероприятие инициировано Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания.

Река Терек протекает по территории шести субъектов и впадает в Каспийское море.