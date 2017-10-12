Корпус психоневрологического диспансера в КБР отремонтируют до конца года

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Реконструкция одного из корпусов единственного в Кабардино-Балкарии (КБР) психоневрологического диспансера завершится к концу года. Средства на ремонт были выделены из Резервного фонда президента РФ, сообщили в четверг ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"Реконструкцию одного из наиболее старых корпусов психоневрологического диспансера, где ремонт не проводился больше 40 лет, планируется завершить к зиме 2017 года. На эти цели было выделено порядка 18 млн рублей из Резервного фонда президента РФ", - уточнили в ведомстве.

В корпусе, где идет ремонт, располагаются два отделения на 145 мест. По информации минздрава республики, сейчас в диспансере произведены демонтажные работы, завершается отделка внутри помещений, произведена замена окон на металлопластиковые, отремонтированы кровля и подвал, заменены инженерные коммуникации.

"Ремонт завершаем, но надеемся, что реконструкция будет продолжена и в других корпусах диспансера", - сказал ТАСС главный врач Юсуп Сабанчиев.

Психоневрологический диспансер в Кабардино-Балкарии состоит из пяти лечебных корпусов 1973-1975 годов постройки и здания поликлиники. Здесь есть мужское и женское психиатрическое отделения, отделения для "буйных" больных, детское отделение, обычное неврологическое отделение, отделение для больных с сопутствующим туберкулезом. В стационаре около 600 коек, в год здесь обслуживают примерно 3,5 тыс. пациентов.