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Физкультурно-оздоровительный комплекс за 50 млн рублей откроют в конце октября в Кизляре

В стране Северный Кавказ
12 октября, 12:13 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, октября. /ТАСС

Спортивный центр появится в самом густонаселенном микрорайоне города, Черемушках

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МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс за 50 млн рублей введут в эксплуатацию в конце октября в дагестанском городе Кизляр, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Сельминаз Салихова.

"До конца октября этого года состоится торжественное открытие... спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Спортивный центр построили в Черемушках, самом густонаселенном микрорайоне Кизляра", - сказала она.

"Из бюджета в рамках федеральной целевой программы на создание спортивного объекта было выделено 50 млн рублей", - добавила Салихова.

По ее словам, на базе нового спорткомплекса, который оснащен тренажерным залом, можно будет проводить и занятия по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.

"В Кизляре с вводом в эксплуатацию этого спорткомплекса станет возможным проведение турниров и других спортивных мероприятий не только городского и республиканского, но и международного уровней", - отметила собеседница агентства.

В настоящее время в Кизляре, по данным горадминистрации, работают две спортивные школы и четыре спортклуба.

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