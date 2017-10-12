Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дом культуры на 300 мест появится до конца года в селе Виноградное Северной Осетии

В стране Северный Кавказ
12 октября, 12:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, октября. /ТАСС

Стоимость строительства ДК составляет 31,7 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят в селе Виноградное дом культуры на 300 мест. Об этом стало известно во время рабочего визита главы республики Вячеслава Битарова в Моздокский район, передает корреспондент ТАСС.

"Стройте здание как для своих детей, чтобы не было потом недоработок. Мы должны сдать объект до конца года", - сказал Битаров подрядчикам и руководству района во время посещения объекта.

Строительство дома культуры предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы)". Данный объект включен в перечень программных мероприятий, направленных на социально-экономическое развития Моздокского района РСО - Алания на 2017-2019 годы.

На создание дома культуры предусмотрены средства в объеме 31,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 29,2 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета - 2,5 млн рублей. Всего в селении проживает более 2,7 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Путин освободил от должности губернатора Псковской области Турчака
4
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Привлекавшаяся 54 раза за нарушение ДТП девушка в Ростове насмерть сбила человека
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама