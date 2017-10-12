Дом культуры на 300 мест появится до конца года в селе Виноградное Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии построят в селе Виноградное дом культуры на 300 мест. Об этом стало известно во время рабочего визита главы республики Вячеслава Битарова в Моздокский район, передает корреспондент ТАСС.

"Стройте здание как для своих детей, чтобы не было потом недоработок. Мы должны сдать объект до конца года", - сказал Битаров подрядчикам и руководству района во время посещения объекта.

Строительство дома культуры предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы)". Данный объект включен в перечень программных мероприятий, направленных на социально-экономическое развития Моздокского района РСО - Алания на 2017-2019 годы.

На создание дома культуры предусмотрены средства в объеме 31,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 29,2 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета - 2,5 млн рублей. Всего в селении проживает более 2,7 тыс. человек.