Специалисты в сфере туризма из Чечни пройдут практику в других регионах и за рубежом

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Студенты и молодые специалисты из Чечни, работающие в сфере туризма и гостиничного сервиса, начнут с 2018 года проходить практику в лучших дестинациях (развитых туристических территориях) в России и за рубежом. Об этом сообщил ТАСС советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов по итогам прошедшего в Чечне совещания по разработке Стратегии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года.
"Участниками совещания была достигнута договоренность о необходимости организации практики за пределами Чечни на территории дестинаций-лидеров как в России, так и за рубежом с целью более качественной подготовки специалистов, которые уже в ближайшее время потребуются для работы на территории курорта "Ведучи" и других туристических территориях Чеченской Республики", - сказал он.
По словам Аристова, свою заинтересованность в том, чтобы принять участие в разработке Стратегии развития туризма в СКФО, высказали представители мэрии Грозного. "Строящиеся новые объекты за счет средств инвесторов... а также благоустройство городской среды - все это делается администрацией города для привлечения людей и развития, в первую очередь, событийного и делового туризма. Эти направления работы будут учтены при разработке стратегии, потому что Грозный уже стал центром делового туризма на территории СКФО", - сказал советник министра.
При этом Аристов отметил, что для Чечни важно развитие не только Грозного, но и прилегающих территорий, так как это позволит сделать туристические услуги более разнообразными.
Разработка стратегии развития туризма в СКФО на период до 2035 года ведется в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию федерального округа, данным в марте этого года. Помимо специалистов Минкавказа в межведомственную рабочую группу вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Планируется, что правительству РФ документ будет представлен не позднее 1 декабря 2017 года.