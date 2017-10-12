Уровень газификации Карачаево-Черкесии за пять лет вырос на 7%

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ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) входит в число регионов России с самым высоким уровнем газификации, за последние пять лет этот показатель в республике вырос на 7% и на 1 сентября 2017 года составил 81,2%, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".
"На сегодня Карачаево-Черкесия газифицирована на 81,2%, средний показатель по стране 67,2%. За последние пять лет уровень газификации республики увеличился почти на 7%", - сказали в ведомстве.
С 2009 года КЧР - участник программы газификации регионов России, за это время ПАО "Газпром" направило на строительство газовых магистралей около 2 млрд рублей, из них 100 млн планируется освоить в 2017 году. Сейчас в регионе идет строительство межпоселкового газопровода протяженностью 6,7 км от станицы Преградная до аула Кызыл- Уруп. В этом году также начнется проектирование газопровода в Учкуланском ущелье, строительство которого запланировано на 2019 год.