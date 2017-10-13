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В Дагестане в январе 2018 года откроют клинико-диагностическую лабораторию

В стране Северный Кавказ
13 октября, 9:51 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, октября. /ТАСС

Инвестиции в проект составили более 1,2 млрд рублей

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МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Централизованная клинико- диагностическая лаборатория откроется в Буйнакске в январе 2018 года. В проект вложено более 1,2 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

"Открытие централизованной лаборатории запланировано на январь 2018 года. Концессионным соглашением предусмотрена реконструкция помещений пустующего здания, приобретение современного диагностического оборудования, установка лабораторной информационной системы. Общий объем инвестиций составляет более 1,2 млрд рублей, из них 843 млн рублей - на оснащение лаборатории современным импортным оборудованием", - говорится в сообщении.

В рамках проекта будет создано около 300 рабочих мест, а налоговые отчисления в республиканский бюджет составят более 30 млн рублей в год.

Как пояснили в пресс-службе, централизация лабораторных исследований обеспечит повышение качества оказания медпомощи населению, современные лабораторные услуги высокого качества будут доступны всем социальным слоям.

"Мы с самого начала поддержали этот проект, и я рад, что не ошиблись в инвесторах. Он завершается в установленные сроки и с отличным качеством исполнения", - привела пресс-служба слова руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башира Магомедова.

Реализация проекта ведется с мая 2016 года.

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