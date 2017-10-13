Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергетики КЧР к началу горнолыжного сезона провели ремонт ЛЭП, питающих Теберду и Домбай

В стране Северный Кавказ
13 октября, 12:25 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, октября. /ТАСС

Общая протяженность ЛЭП составляет 60 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Карачаево-Черкесскэнерго", республиканского филиала МРСК Северного Кавказа, завершили ремонт линий электропередачи, снабжающих электроэнергией известные курорты Теберда и Домбай, сообщила в пятницу пресс-служба энергокомпании.

"Завершен ремонт воздушных линий электропередачи 110 киловольт Карачаевск - Теберда, Теберда - Горная и Горная - Гоначхир. Все три ЛЭП общей протяженностью 60 км проходят по труднодоступной горно-лесистой местности, большей частью в поймах рек Теберда и Аманауз", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что энергетики заменили около ста изоляторов, выправили 10 опор ЛЭП, а также прорубили просеки общей площадью почти 8 га в охранной зоне ЛЭП. "Кроме того, специалисты провели сложную работу по переносу опоры ВЛ 110 кВ Горная - Гоначхир с железобетонной на металлический свайный фундамент и берегоукрепительные работы. Выполнение всех мероприятий повысит надежность электроснабжения курортов Теберда и Домбай и позволят снизить аварийность в осенне-зимний период", - отметили в пресс-службе.

Весь объем работ проведен только силами специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов "Карачаево-Черкесскэнерго".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
2
Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности
3
РФ прекратит ввоз реэкспортируемых Белоруссией из Азии и Африки томатов 16 октября
4
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
5
Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат
6
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
7
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама