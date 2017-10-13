Энергетики КЧР к началу горнолыжного сезона провели ремонт ЛЭП, питающих Теберду и Домбай

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ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Карачаево-Черкесскэнерго", республиканского филиала МРСК Северного Кавказа, завершили ремонт линий электропередачи, снабжающих электроэнергией известные курорты Теберда и Домбай, сообщила в пятницу пресс-служба энергокомпании.
"Завершен ремонт воздушных линий электропередачи 110 киловольт Карачаевск - Теберда, Теберда - Горная и Горная - Гоначхир. Все три ЛЭП общей протяженностью 60 км проходят по труднодоступной горно-лесистой местности, большей частью в поймах рек Теберда и Аманауз", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что энергетики заменили около ста изоляторов, выправили 10 опор ЛЭП, а также прорубили просеки общей площадью почти 8 га в охранной зоне ЛЭП. "Кроме того, специалисты провели сложную работу по переносу опоры ВЛ 110 кВ Горная - Гоначхир с железобетонной на металлический свайный фундамент и берегоукрепительные работы. Выполнение всех мероприятий повысит надежность электроснабжения курортов Теберда и Домбай и позволят снизить аварийность в осенне-зимний период", - отметили в пресс-службе.
Весь объем работ проведен только силами специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов "Карачаево-Черкесскэнерго".