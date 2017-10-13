Владикавказский гарнизонный суд в Северной Осетии получил новое здание

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Новое здание Владикавказского гарнизонного суда возведено в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Новое современное и оснащенное здание - это вопрос далеко не технический. Речь идет о качестве судопроизводства, общественном доверии к суду и его решениям. Достойные условия - это показатель уважения к нашим гражданам. От того, как будет работать судебная система в нашей стране, зависит уверенность наших жителей в том, что их права будут соблюдаться", - сказал глава республики Вячеслав Битаров на торжественном открытии здания.
Ремонтно-строительные работы были проведены Управлением Судебного департамента в РСО - Алания за счет средств федерального бюджета.
Здание и его оборудование соответствует самым современным требованиям и стандартам, которые предъявляются к месту осуществления правосудия и подобным государственным учреждениям. Это обеспечивает не только комфортные условия для работы судей и сотрудников, а также доступность правосудия для всех участников процессов, в том числе и для маломобильных групп населения.