Владикавказский гарнизонный суд в Северной Осетии получил новое здание

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Новое здание Владикавказского гарнизонного суда возведено в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Новое современное и оснащенное здание - это вопрос далеко не технический. Речь идет о качестве судопроизводства, общественном доверии к суду и его решениям. Достойные условия - это показатель уважения к нашим гражданам. От того, как будет работать судебная система в нашей стране, зависит уверенность наших жителей в том, что их права будут соблюдаться", - сказал глава республики Вячеслав Битаров на торжественном открытии здания.

Ремонтно-строительные работы были проведены Управлением Судебного департамента в РСО - Алания за счет средств федерального бюджета.

Здание и его оборудование соответствует самым современным требованиям и стандартам, которые предъявляются к месту осуществления правосудия и подобным государственным учреждениям. Это обеспечивает не только комфортные условия для работы судей и сотрудников, а также доступность правосудия для всех участников процессов, в том числе и для маломобильных групп населения.