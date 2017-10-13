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ФМБА проведет химико-биологический анализ источников минеральной воды в Карачаево-Черкесии

В стране Северный Кавказ
13 октября, 16:14 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, октября. /ТАСС

По итогам анализа сформируют предложения по наиболее эффективному использованию воды для оздоровления людей

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ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведет в этом году анализ проб минеральной воды из Кислых источников в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой.

"Договорились о том, что в течение месяца специалисты ФМБА сделают химико-биологический анализ проб воды из Кислых источников, расположенных в Урупском районе республики. На основе полученных данных будут сформированы предложения по максимально эффективному использованию целебной воды в целях оздоровления граждан", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

Кислые источники - одно из самых посещаемых туристами мест в Карачаево-Черкесии. Ранее ТАСС со ссылкой на минтуризма республики сообщал, что в последний раз химико-биологический анализ воды в них проводился в 80-е годы прошлого века. КЧР планирует строительство вокруг этих источников всесезонного туристического кластера "Пхия - Кислые источники" и предлагает включить его в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы". Сообщалось также о планах строительства 24-километровой автодороги, которая свяжет источники с всесезонным курортом Архыз.

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