Фильмы из Индии, Германии и Кипра представят на фестивале международного кино в Нальчике

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НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Фестиваль международного кино "FEST-хиты", в рамках которого покажут семь картин, пройдет в Нальчике с 21 по 24 октября. Зрители смогут не только увидеть полнометражные иностранные фильмы, но и пообщаться с зарубежными режиссерами, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства культуры Кабардино-Балкарии.
"В развитии киноиндустрии к нам на фестиваль привозят кинокартины из разных стран: Китая, Индии, Германии, Латвии, Кипра и, конечно, России. Это все полнометражные фильмы, которые ранее становились лауреатами различных конкурсов", - уточнили в пресс-службе.
Откроет фестиваль фильм "Лиризмы" режиссера Николая Бурлака, повествующий о героях современного кино и театра, которые не гонятся за выгодой, а живут по велению сердца. Также в программу фестиваля вошли фильмы "Леди озера" Хаобама Пабан Кумара (Индия), "Парень на мосту" Петроса Караламбуса (Кипр), "Погода в закрытых пространствах" Изабеллы Штевер (Германия) и другие.
"На фестиваль приезжают также деятели киноиндустрии и некоторые режиссеры, в том числе зарубежных фильмов. Зрители, вход для которых будет бесплатным, смогут с ними пообщаться и задать вопросы", - добавили в пресс-службе.