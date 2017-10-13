Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выставка фотографий Ингушетии с XIX века до наших дней пройдет в конце 2018 года

В стране Северный Кавказ
13 октября, 16:54 UTC+3 МАГАС МАГАС 13, октября. /ТАСС

Экспозиция будет приурочена к столетию Федерального архивного агентства и 25-летию госархива Ингушетии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Архивные фотографии Ингушетии с XIX века до наших дней впервые представят в декабре 2018 года на выставке, приуроченной к столетию Федерального архивного агентства и 25-летию госархива Ингушетии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор республиканского госархива Магомет Картоев.

"В декабре 2018 года мы хотим сделать выставку "Ингушетия в лицах и видах. От истории к современности", где покажем архивные фотографии с XIX по XXI век. По итогам выставки мы сделаем фотоальбом, в который войдут все архивные фото. Это очень серьезный материал, над ним надо будет долго работать, поэтому мы решили спланировать этот проект к концу следующего года", - сказал Картоев.

По его словам, на выставке представят не менее 100 фотографий, основную часть экспозиции составят снимки конца XIX века. "Есть множество старинных фотографий, которые к нам приносят люди из частных, семейных архивов и которые мы до сих пор не обнародовали. Такой комплексной выставки никогда не было в Ингушетии", - отметил собеседник агентства.

Выставку планируется провести в Музее изобразительных искусств в Карабулаке.

Ранее ТАСС сообщал, что 1 июля 2018 года исполнится 100 лет государственной архивной службе России. В регионах РФ запланировано проведение выставок и фестивалей. На данный момент архивный фонд РФ насчитывает более 500 млн единиц хранения за период с XI века до наших дней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама