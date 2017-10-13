Выставка фотографий Ингушетии с XIX века до наших дней пройдет в конце 2018 года

МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Архивные фотографии Ингушетии с XIX века до наших дней впервые представят в декабре 2018 года на выставке, приуроченной к столетию Федерального архивного агентства и 25-летию госархива Ингушетии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор республиканского госархива Магомет Картоев.

"В декабре 2018 года мы хотим сделать выставку "Ингушетия в лицах и видах. От истории к современности", где покажем архивные фотографии с XIX по XXI век. По итогам выставки мы сделаем фотоальбом, в который войдут все архивные фото. Это очень серьезный материал, над ним надо будет долго работать, поэтому мы решили спланировать этот проект к концу следующего года", - сказал Картоев.

По его словам, на выставке представят не менее 100 фотографий, основную часть экспозиции составят снимки конца XIX века. "Есть множество старинных фотографий, которые к нам приносят люди из частных, семейных архивов и которые мы до сих пор не обнародовали. Такой комплексной выставки никогда не было в Ингушетии", - отметил собеседник агентства.

Выставку планируется провести в Музее изобразительных искусств в Карабулаке.

Ранее ТАСС сообщал, что 1 июля 2018 года исполнится 100 лет государственной архивной службе России. В регионах РФ запланировано проведение выставок и фестивалей. На данный момент архивный фонд РФ насчитывает более 500 млн единиц хранения за период с XI века до наших дней.