Производство сельхозпродукции в Карачаево-Черкесии за три года выросло на треть

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Производство сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) за последние три года увеличилось на 33%, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии за три года производство сельхозпродукции увеличилось на 33%, что в два раза выше общероссийских показателей, - говорится в сообщении.

Чтобы добиться этого результата, правительство РФ улучшило программы поддержки начинающих и семейных фермеров. За период реализации этих программ в республике гранты получили более 1 тыс. хозяйств. По итогам 2016 года благодаря реализации комплекса мер в сфере импортозамещения валовой сбор овощей в регионе составил 37,4 тысячи тонн, что на 11% выше показателей предыдущего года, отмечается в документе.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против РФ в связи с событиями на Украине. В свою очередь, Россия ввела ответные меры - в августе 2014 года были введены ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.