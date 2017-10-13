Производство сельхозпродукции в Карачаево-Черкесии за три года выросло на треть

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Производство сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) за последние три года увеличилось на 33%, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В Карачаево-Черкесии за три года производство сельхозпродукции увеличилось на 33%, что в два раза выше общероссийских показателей, - говорится в сообщении.
Чтобы добиться этого результата, правительство РФ улучшило программы поддержки начинающих и семейных фермеров. За период реализации этих программ в республике гранты получили более 1 тыс. хозяйств. По итогам 2016 года благодаря реализации комплекса мер в сфере импортозамещения валовой сбор овощей в регионе составил 37,4 тысячи тонн, что на 11% выше показателей предыдущего года, отмечается в документе.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции против РФ в связи с событиями на Украине. В свою очередь, Россия ввела ответные меры - в августе 2014 года были введены ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.