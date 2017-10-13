Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постановка на госучет научных объектов на Северном Кавказе завершится до конца года

В стране Северный Кавказ
13 октября, 17:00 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 13, октября. /ТАСС

Оформление позволит ученым защищать права казенного имущества, полагает Михаил Котюков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕССЕНТУКИ, 13 октября. /ТАСС/. Постановка на государственный учет и регистрация прав на недвижимость в учреждениях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), будет завершена до конца года. Об этом сообщил в пятницу в Ессентуках руководитель федерального агентства Михаил Котюков.

"Работа должна быть завершена в этом году", - сказал Котюков.

Он добавил, что в СКФО эта работа идет быстро, "показатели выше, чем по стране".

Постановка на госучет и регистрация прав недвижимости научных учреждений ведется с 2014 года, в СКФО на 100% зарегистрировали собственность девять научных учреждений и два унитарных предприятия.

"Оформление позволит научным работникам защитить права казенного имущества - возможности злоупотребления с ним существенно сократились. Также все вопросы распоряжения им будут решаться с гораздо меньшим объемом бюрократии", - сказал Котюков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама