Постановка на госучет научных объектов на Северном Кавказе завершится до конца года

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ЕССЕНТУКИ, 13 октября. /ТАСС/. Постановка на государственный учет и регистрация прав на недвижимость в учреждениях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), будет завершена до конца года. Об этом сообщил в пятницу в Ессентуках руководитель федерального агентства Михаил Котюков.
"Работа должна быть завершена в этом году", - сказал Котюков.
Он добавил, что в СКФО эта работа идет быстро, "показатели выше, чем по стране".
Постановка на госучет и регистрация прав недвижимости научных учреждений ведется с 2014 года, в СКФО на 100% зарегистрировали собственность девять научных учреждений и два унитарных предприятия.
"Оформление позволит научным работникам защитить права казенного имущества - возможности злоупотребления с ним существенно сократились. Также все вопросы распоряжения им будут решаться с гораздо меньшим объемом бюрократии", - сказал Котюков.