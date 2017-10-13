Постановка на госучет научных объектов на Северном Кавказе завершится до конца года

ЕССЕНТУКИ, 13 октября. /ТАСС/. Постановка на государственный учет и регистрация прав на недвижимость в учреждениях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), будет завершена до конца года. Об этом сообщил в пятницу в Ессентуках руководитель федерального агентства Михаил Котюков.

"Работа должна быть завершена в этом году", - сказал Котюков.

Он добавил, что в СКФО эта работа идет быстро, "показатели выше, чем по стране".

Постановка на госучет и регистрация прав недвижимости научных учреждений ведется с 2014 года, в СКФО на 100% зарегистрировали собственность девять научных учреждений и два унитарных предприятия.

"Оформление позволит научным работникам защитить права казенного имущества - возможности злоупотребления с ним существенно сократились. Также все вопросы распоряжения им будут решаться с гораздо меньшим объемом бюрократии", - сказал Котюков.