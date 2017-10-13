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Власти Ставрополя предложили жителям города поучаствовать в отборе новых соцпроектов

В стране Северный Кавказ
13 октября, 17:05 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

Жители должны сами предложить проекты, на их реализацию может быть выделено до 30 млн рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Жителям Ставрополя предложили принять участие в отборе социальных проектов, направленных на развитие территорий. Итоги конкурса будут подведены в январе 2018 года, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Жителям Ставрополя предложено поучаствовать в отборе проектов развития территорий. Народная инициатива может позволить привлечь из краевого бюджета на реализацию социальных проектов в Ставрополе дополнительные средства до 30 млн рублей. Главное условие - горожане должны сами предложить проекты в сферах спорта, культуры, развития городской среды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такой механизм поддержки местных инициатив ориентирован на непосредственное участие населения в формировании современной городской среды, благоустройстве дворов и формировании мест отдыха.

"Срок подачи заявок - до 25 октября. Проекты, набравшие наибольшее количество предложений, будут направлены для утверждения на собраниях граждан. Подведение итогов конкурса состоится в январе 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что программа поддержки местных инициатив стартовала на Ставрополье в 2006 году. В 2017 году предполагается финансирование 119 проектов жителей Ставропольского края на 200 млн рублей, В 2018 году на реализацию проектов бюджет края выделяет 300 млн рублей. Проект распространен на всю территорию края, участниками стали все сельские поселения Ставропольского края, а также городские округа, в состав которых входят сельские поселения. В софинансировании могут участвовать как поселения, так и предприниматели.

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