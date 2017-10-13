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Специалисты ФМБА в 2018 году проведут бесплатное обследование жителей Карачаево-Черкесии

В стране Северный Кавказ
13 октября, 17:14 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, октября. /ТАСС

В обследовании примут участие около 70 врачей ФМБА

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ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Врачи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в 2018 году проведут бесплатную диспансеризацию жителей Карачаево-Черкесии в специально оборудованных передвижных комплексах, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов.

"Обсудили широкий круг практических вопросов сотрудничества региона с ФМБА в сфере профилактики заболеваний, вакцинации, повышения квалификации работников здравоохранения. <...> Договорились о диспансеризации жителей республики врачами ФМБА. В ближайшее время мы подадим заявку на проведение такого бесплатного обследования людей во всех городах и районах республики на 2018 год", - написал Темрезов на своей странице в Instagram по итогам встречи с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой.

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

Как отметили в пресс-службе главы и правительства КЧР, Уйба рассказал, что в таком обследовании участвуют порядка 70 врачей ФМБА с использованием специально оборудованных передвижных комплексов, которые могут исполнять роль операционной, перевязочной и реанимации.

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