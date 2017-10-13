Специалисты ФМБА в 2018 году проведут бесплатное обследование жителей Карачаево-Черкесии

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Врачи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в 2018 году проведут бесплатную диспансеризацию жителей Карачаево-Черкесии в специально оборудованных передвижных комплексах, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов.
"Обсудили широкий круг практических вопросов сотрудничества региона с ФМБА в сфере профилактики заболеваний, вакцинации, повышения квалификации работников здравоохранения. <...> Договорились о диспансеризации жителей республики врачами ФМБА. В ближайшее время мы подадим заявку на проведение такого бесплатного обследования людей во всех городах и районах республики на 2018 год", - написал Темрезов на своей странице в Instagram по итогам встречи с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой.
Как отметили в пресс-службе главы и правительства КЧР, Уйба рассказал, что в таком обследовании участвуют порядка 70 врачей ФМБА с использованием специально оборудованных передвижных комплексов, которые могут исполнять роль операционной, перевязочной и реанимации.