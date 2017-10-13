Средневековую башню в Северной Осетии отреставрируют за счет мецената

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Исторический и культурный памятник в Куртатинском ущелье Северной Осетии - башню Курта и Тага - отреставрируют за счет мецената. Об этом ТАСС рассказал в пятницу председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия республики Валерий Салбиев.

"В настоящее время на объекте начались подготовительные работы, идет укрепление фундамента средневековой башни, установлены леса, очищена территория. Следующим шагом станет непосредственно реставрация специалистами нашего комитета, которые вместе с коллегами из Москвы долго и кропотливо разрабатывали проекты", - сказал он.

По словам главы ведомства, реставрацию будет проводить североосетинская специализированная компания ООО "Хорс" на средства мецената, уроженца Северной Осетии, гендиректора Новоангарского обогатительного комбината Владимира Гуриева.

Сроки завершения реставрации пока не называют, однако большая часть подготовительных работ уже завершена. Состояние объекта критическое. Для его сохранения в Северной Осетии ранее объявляли сбор средств на проведение противоаварийных мероприятий.

Родовая башня осетин

Башня Курта и Тага расположена в селении Уаласых, на высоком выступе скалы. По легенде она принадлежала двум братьям - основателям Куртатинского и Тагаурского обществ Куртат и Тагаур. К ним возводят свою генеалогию более 100 фамилий Северной Осетии. Поэтому памятник имеет ценность не только в плане туристической привлекательности, но и как родовой замок для осетин.

Изначально башня являлась центром сети оборонительных и жилых строений. В прошлом таких башен было две, они стояли рядом друг с другом, неподалеку было расположено, предположительно, жилое строение.