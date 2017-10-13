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Жители Северной Осетии устроят поэтический марафон на день рождения Коста Хетагурова

В стране Северный Кавказ
13 октября, 17:31 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, октября. /ТАСС

На Театральной площади во Владикавказе возложат цветы к памятнику поэту

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Северная Осетия отметит в воскресенье 158-летие со дня рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова, в центре Владикавказа намечается поэтический марафон, сообщила в пятницу пресс-служба регионального минобрнауки.

"В Пантеоне Осетинской церкви, где похоронен поэт, пройдет возложение цветов. Там же на импровизированной сцене выступят учителя осетинского языка и литературы из Владикавказа и районов республики, а также студенты вузов и училищ. Передавая эстафету друг другу, они прочтут стихотворения из книги Коста "Ирон фандыр" ("Осетинская лира". - прим. ТАСС), составившей славу, признание и память потомков", - говорится в сообщении.

В рамках акции все желающие смогут принять участие в поэтическом марафоне и прочитать свое любимое стихотворение.

Памятные мероприятия продолжатся на Театральной площади во Владикавказе возложением цветов к памятнику Хетагурова. В них примут участие руководство республики, общественники, студенты и школьники.

Осетинский поэт и художник Коста Леванович Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".

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