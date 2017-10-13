Жители Северной Осетии устроят поэтический марафон на день рождения Коста Хетагурова

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Северная Осетия отметит в воскресенье 158-летие со дня рождения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова, в центре Владикавказа намечается поэтический марафон, сообщила в пятницу пресс-служба регионального минобрнауки.
"В Пантеоне Осетинской церкви, где похоронен поэт, пройдет возложение цветов. Там же на импровизированной сцене выступят учителя осетинского языка и литературы из Владикавказа и районов республики, а также студенты вузов и училищ. Передавая эстафету друг другу, они прочтут стихотворения из книги Коста "Ирон фандыр" ("Осетинская лира". - прим. ТАСС), составившей славу, признание и память потомков", - говорится в сообщении.
В рамках акции все желающие смогут принять участие в поэтическом марафоне и прочитать свое любимое стихотворение.
Памятные мероприятия продолжатся на Театральной площади во Владикавказе возложением цветов к памятнику Хетагурова. В них примут участие руководство республики, общественники, студенты и школьники.
Осетинский поэт и художник Коста Леванович Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".