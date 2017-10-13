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Фонд развития моногородов: пищепром диверсифицирует экономику моногородов СКФО

В стране Северный Кавказ
13 октября, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

На Северном Кавказе перспективной также является строительная отрасль, сказал Илья Кривогов

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Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Создание производств пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитие отрасли поможет диверсифицировать экономику моногородов Северного Кавказа, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

"Пищевая промышленность, особенно глубокая переработка, сейчас "выстреливает" везде, а Северный Кавказ - одна из территорий, где от полей до переработки недалеко, и не надо делать большие логистические плечи и нести затраты на то, чтобы перевозить продукцию", - сказал он.

По словам Кривогова, в регионе может "выстрелить" и строительная отрасль.

"Большое строительство требует больших закупок строительных материалов. Завозить их из других регионов дорого, поэтому тот проект, который мы реализуем, например, в Каспийске - создание завода строительных материалов, где будет ряд производств, связанных с бетоном, - его продукция будет весьма востребована", - отметил Кривогов, добавив, что спрос на продукцию будет высоким, в первую очередь, в самом моногороде Каспийске, где сейчас идет большое жилищное строительство.

Гендиректор Фонда развития моногородов также указал, что диверсификации экономики будет также способствовать развитие растениеводства и животноводства.

В целом Кривогов отметил, что программа по развитию моногородов "осуществляется удовлетворительно". По его словам, особенно можно отметить успешную реализацию проектов по благоустройству города Невинномысска в Ставропольском крае, которые уже вышли за рамки программы "Пять шагов благоустройства". Постепенно меняют свой облик, как отметил гендиректор фонда, города Дагестанские Огни и Каспийск.

В Северо-Кавказском федеральном округе статусом моногорода обладает также Медногорское городское поселение в Карачаево-Черкесии.

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