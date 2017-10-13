Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФО

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МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Сбербанк окажет помощь крупным компаниям при выходе на рынок Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в пятницу ТАСС сообщил старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев, который участвует в ралли городе Магасе (Ингушетия).
"Я руковожу корпоративно-инвестиционным бизнесом (в Сбербанке). Мы работаем с крупными финансовыми институтами, в том числе и на Кавказе. У нас есть клиент, который уже работает на Кавказе, - "Роснефть". Мы готовы также оказать помощь другим крупным компаниям, которые захотят прийти на рынок Северного Кавказа", - сказал Буланцев.
Он отметил, что кредитное учреждение готово либо поддержать финансово крупные компании, которые входят на рынок, либо помочь им в сопровождении при вхождении на рынок.
На данный момент принята "Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года". Она направлена на реализацию естественных преимуществ Северо-Кавказского федерального округа, повышение инвестиционной привлекательности, укрепление экономической и социально-политической стабильности, развитие туристско-рекреационного комплекса. Главной целью стратегии является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создания новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни населения.