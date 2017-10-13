Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты из Грозного станут постоянными гостями международного лагеря в Брянске

В стране Северный Кавказ
13 октября, 18:12 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

Грозный и Брянск являются городами-побратимами

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЯНСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Делегация студентов из Грозного приглашена в Брянск на смену в международный лагерь "Радуга", куда каждый год съезжаются делегации молодежи из городов-побратимов Брянска. Как сказал в пятницу корреспонденту ТАСС глава Брянска Александр Хлиманков, это стало возможным после подписания договора о побратимстве между двумя городами.

"В следующем году мы на смену в международный лагерь "Радуга" в Брянске мы пригласим молодежь и студентов из Грозного и будем приглашать их туда ежегодно. В этом лагере собираются молодежные команды городов из Белоруссии, Болгарии, России, с которыми у Брянска заключены побратимские соглашения", - сказал Хлиманков.

Грозный стал побратимом Брянска 5 октября, соглашение об этом было подписано на праздновании дня чеченской столицы. Брянск и Грозный будут сотрудничать в культурной, спортивной, социальной сфере, обсуждаются совместные проекты в экономике.

Как отметил глава Брянска, приглашение чеченских студентов в город, а также планирующиеся ответные визиты будут направлены на то, чтобы сблизить народы. "Не секрет, что у нас предвзятое отношение к Северному Кавказу, в частности, к Чечне. И мы начали совместную работу в разных сферах, чтобы показать, что весь бытующий негатив в отношении российского Кавказа не имеет под собой никакого основания", - сказал Хлиманков.

Он добавил, что побратимский договор предполагает и совместные экономические проекты. На встрече в начале октября в Грозном была выражена заинтересованность в поставках в Чеченскую Республику древесины из более близкой к региону Брянской области, так как сейчас в Чечню поставляется лесоматериал с северо-запада России. Также брянским туркомпаниям будут предлагаться для реализации туры на горнолыжные курорты Чечни.

Международная смена лагеря "Радуга" проходит в Брянске с 2006 года. В лагере проходят дни национальных культур, презентации стран-участниц, представления национальных костюмов, этнической кухни, фольклорные концерты. В разные годы тут бывали делегации Украины, Латвии, Литвы, Польши. В последние годы лагерь посещают делегации из Белоруссии, Болгарии, а также делагации из городов России, с которыми у Брянска есть побратимские соглашения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама