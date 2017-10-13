Студенты из Грозного станут постоянными гостями международного лагеря в Брянске

БРЯНСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Делегация студентов из Грозного приглашена в Брянск на смену в международный лагерь "Радуга", куда каждый год съезжаются делегации молодежи из городов-побратимов Брянска. Как сказал в пятницу корреспонденту ТАСС глава Брянска Александр Хлиманков, это стало возможным после подписания договора о побратимстве между двумя городами.

"В следующем году мы на смену в международный лагерь "Радуга" в Брянске мы пригласим молодежь и студентов из Грозного и будем приглашать их туда ежегодно. В этом лагере собираются молодежные команды городов из Белоруссии, Болгарии, России, с которыми у Брянска заключены побратимские соглашения", - сказал Хлиманков.

Грозный стал побратимом Брянска 5 октября, соглашение об этом было подписано на праздновании дня чеченской столицы. Брянск и Грозный будут сотрудничать в культурной, спортивной, социальной сфере, обсуждаются совместные проекты в экономике.

Как отметил глава Брянска, приглашение чеченских студентов в город, а также планирующиеся ответные визиты будут направлены на то, чтобы сблизить народы. "Не секрет, что у нас предвзятое отношение к Северному Кавказу, в частности, к Чечне. И мы начали совместную работу в разных сферах, чтобы показать, что весь бытующий негатив в отношении российского Кавказа не имеет под собой никакого основания", - сказал Хлиманков.

Он добавил, что побратимский договор предполагает и совместные экономические проекты. На встрече в начале октября в Грозном была выражена заинтересованность в поставках в Чеченскую Республику древесины из более близкой к региону Брянской области, так как сейчас в Чечню поставляется лесоматериал с северо-запада России. Также брянским туркомпаниям будут предлагаться для реализации туры на горнолыжные курорты Чечни.

Международная смена лагеря "Радуга" проходит в Брянске с 2006 года. В лагере проходят дни национальных культур, презентации стран-участниц, представления национальных костюмов, этнической кухни, фольклорные концерты. В разные годы тут бывали делегации Украины, Латвии, Литвы, Польши. В последние годы лагерь посещают делегации из Белоруссии, Болгарии, а также делагации из городов России, с которыми у Брянска есть побратимские соглашения.