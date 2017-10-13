ФМБА проведет модернизацию санатория в Карачаево-Черкесии

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ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует модернизацию ведомственного санатория "Нарат" в Карачаево-Черкесии, специализирующегося на лечении бронхолегочной системы. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой.
"Сегодня Владимир Викторович [Уйба] посетит входящий в систему ФМБА санаторий "Нарат", где ведомство планирует запустить программу по модернизации санатория", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.
В ходе встречи глава КЧР поднял вопрос завершения строительства службы крови в республике, заказчиком которого было ФМБА. "Владимир Уйба подчеркнул, что субъект полностью выполнил свои обязательства, и ФМБА готово запустить механизм завершения объекта", - отметил Темрезов.
Санаторий "Нарат" расположен в городе-курорте Теберда, он рассчитан на единовременное пребывание 110 пациентов.