ФМБА проведет модернизацию санатория в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует модернизацию ведомственного санатория "Нарат" в Карачаево-Черкесии, специализирующегося на лечении бронхолегочной системы. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой.

"Сегодня Владимир Викторович [Уйба] посетит входящий в систему ФМБА санаторий "Нарат", где ведомство планирует запустить программу по модернизации санатория", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Окт 13 2017 в 2:55 PDT

В ходе встречи глава КЧР поднял вопрос завершения строительства службы крови в республике, заказчиком которого было ФМБА. "Владимир Уйба подчеркнул, что субъект полностью выполнил свои обязательства, и ФМБА готово запустить механизм завершения объекта", - отметил Темрезов.

Санаторий "Нарат" расположен в городе-курорте Теберда, он рассчитан на единовременное пребывание 110 пациентов.