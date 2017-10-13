В Дагестане до конца года построят 16 школ

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. В Дагестане до конца 2017 года построят 16 школ на 6,5 тыс. мест, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель министра образования и науки республики Ширали Алиев.

"До конца этого года ожидается строительство семи школ по федеральной программе "Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях". И еще девять школ - за счет республиканского и муниципального бюджетов. В этих 16 школах появится 6,576 тыс. ученических мест", - сказал он.

По словам первого замминистра, большинство из этих школ откроют в равнинной части Дагестана, в том числе в Махачкале, Хасавюрте и еще нескольких районах. "Ввод в эксплуатацию этих школ позволит ликвидировать трехсменный режим обучения в восьми школах республики из 20", - отметил собеседник агентства.

Алиев добавил, что до 1 сентября в Дагестане построили 13 школ на 4,7 тыс. мест.

По данным пресс-службы министерства образования и науки Дагестана, в республике работает более 1,45 тыс. общеобразовательных организаций, в которых учатся более 380 тыс. человек.