На митинге в Нальчике почтили память жертв нападения боевиков на город в 2005 году

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Митинг в память о событиях 13 октября 2005 года, когда жертвами нападения боевиков на Нальчик стали 50 человек, прошел в пятницу в столице Кабардино-Балкарии в сквере у памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел. В нем приняли участие родственники погибших, полицейские и военнослужащие, представители общественных и религиозных организаций, руководители республики и депутаты местного парламента.

Памятные мероприятия проходят в эти дни во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.

Митинг в Нальчике

"Я горжусь своим сыном, который получил орден Мужества посмертно. Уверена, что всеми ребятами также гордятся их родственники. Боль утраты не проходит. Детям, которые уже выросли, постоянно не хватает отцов", - сказала на митинге в Нальчике Елена Букина, мать погибшего сотрудника МВД Анатолия Букина.

Она рассказала, что сама в день нападения находилась на своем рабочем месте, оказавшись заблокированной в одном из отделов полиции, и долгие часы дожидалась помощи. "Пришли на работу, как обычно, в девять утра, а в 9:15 начали стрелять из гранатометов по нашим окнам прямой наводкой. Мы сначала думали, что это учения, а потом поняли, что это не так", - вспоминала Букина.

Обращаясь к молодому поколению полицейских от имени матерей погибших сотрудников, она попросила: "Служите честно, будьте мужественными и не поддавайтесь ни на какие провокации, берегите своих детей и матерей".

"Кабардино-Балкарская Республика пережила немало трагических страниц, во время которых именно сотрудники правоохранительных органов оказывались на переднем крае схватки с террористами, боевиками, бандитами, и мы все помним их фамилии, их очень много. Нелегко терять своих боевых друзей. Им можно было жить и жить, но я знаю, что каждый из них не мог поступить иначе", - сказал на митинге министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин.

Министр КБР по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики Залим Кашироков отметил роль сотрудников правоохранительных органов в отражении атаки бандформирований в 2005 году. "12 лет назад в этот день сотни вооруженных боевиков напали на мирный город, атаковав объекты правоохраны. Ценой жизни 35 сотрудников республику удалось удержать от пропасти войны и хаоса. В результате предпринятых мер за последнее время удалось значительно снизить уровень террористических угроз, и сегодня мы живем в мирной Кабардино-Балкарии", - сказал он.

Премьерный показ документального фильма

В течение почти десятка лет в Кабардино-Балкарии продолжались нападения на сотрудников правоохранительных структур. В результате нападений, покушений, во время проведения контртеррористических операций в республике погибли более 400 сотрудников. Жертвами бандитов становились также и представители власти, духовенства, бизнесмены, журналисты, простые граждане.

О том, что пришлось пережить Кабардино-Балкарии и как удалось остановить кровопролитие, рассказывается в документальном фильме "Долгая дорога к миру", созданном по заказу антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарии. Впервые фильм показали в пятницу в Государственном концертном зале Нальчика.

"Фильм рассказывает о зарождении на территории республики терроризма и о самоотверженной борьбе, которую вели правоохранительные органы с этим злом. Мы должны помнить об этих событиях, помнить о каждом сотруднике, который погиб, исполняя свой долг офицера, чтобы этого больше никогда не повторилось. Задача нашего фильма - именно напоминать о тех событиях, чтобы избежать таких трагических проявлений в будущем", - сказал перед показом Кашироков.

События 2005 года

По разным данным, в нападении 13 октября 2005 года на город Нальчик участвовали от 150 до 300 боевиков. Они одновременно атаковали здания силовых структур, военкомат, воинскую часть - всего 18 объектов правоохранительных органов КБР и федеральных силовых структур. Было также совершено нападение на аэропорт на окраине города, а в самом Нальчике - на несколько оружейных магазинов.

В результате нападения погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Пострадал 131 сотрудник силовых структур и 92 жителя города. Повреждено и уничтожено имущество почти на 55 миллионов рублей.

Суд по делу о нападении на Нальчик начался в октябре 2007 года и закончился в декабре 2014 года, по нему проходили более 400 потерпевших и более 2 тыс. свидетелей. Пять подсудимых получили пожизненное заключение, более 70 участников нападения приговорены к срокам от четырех до 23 лет лишения свободы. Их признали виновными по статьям УК 209 ("Мятеж"), 205 ("Терроризм"), 279 ("Участие в вооруженном мятеже"), 105 ("Убийство"), 210 ("Организация преступного сообщества"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных структур").

В 2008 году указом главы Кабардино-Балкарии день 13 октября был объявлен в республике Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.