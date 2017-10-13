Воспитательный проект "Школа ингушских адатов" открыт в республике

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МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Воспитательный и образовательный проект "Школа ингушских адатов" (традиционные правила, дополняющие религиозные законы - прим. ТАСС) открылся в Сунженском районном дворце культуры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского министерства культуры и архивного дела.
"В Сунженском районном дворце культуры начала свою просветительскую деятельность "Школа ингушских адатов". Специально для запуска этого воспитательного и образовательного проекта было оборудовано помещение в национальном колорите", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в школе на данный момент обучается 15 детей города Сунжи. Для них уже провели лекции об истории и традициях ингушей. "Была лекция про гостеприимство. Там ученикам объяснили, что в соответствии с традициями необходимо принимать и обслуживать гостей на фамильных торжествах, а также уважительно относиться к родителям и старшим", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, на занятиях поднимался вопрос религиозного воспитания молодежи, потому что многие ингушские обычаи и традиции тесно связаны с исламом.