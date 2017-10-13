Вице-президент Сбербанка: исламский банкинг апробирован в Татарстане и приемлем для СКФО

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МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Пилотные проекты по внедрению исламского банкинга успешно апробированы в Татарстане и готовы для внедрения в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом в пятницу в Магасе сообщил ТАСС вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев.
"В Татарстане мы запустили пилотные проекты, они успешны, и данную практику мы планируем развивать, в том числе и на Северном Кавказе... В Татарстане... нам нужно было разобраться, прежде всего, в законодательстве, как привести законодательную базу в соответствие, провести пилотные сделки. Мы видим, что это реально, и будем распространять", - сказал Буланцев, не уточнив сроков начала работы исламского банкинга на Кавказе.
Партнерский или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента и осуществления высокорисковых операций. В отличие от традиционного банкинга, клиент рассматривается не как заемщик, а как партнер.
Банк работает по принципу проектного инвестирования, рассчитывая не на процент, а на партнерский доход, то есть он заинтересован в успешности проекта как гарантии возврата средств и получения дохода, в отличие от традиционного банкинга, где вопрос источников возврата средств для банка вторичен.
По данным экспертов Сбербанка, доходность таких банков достигает почти 13%. К 2021 году объем банковских активов в рамках партнерского финансирования составит почти $3 трлн, объем страховых операций вырастет с текущих $25 млрд до $32 млрд.