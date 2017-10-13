В Дагестане за последние четыре года построено более 100 детских садов

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МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Более 100 детских садов на 33 тыс. мест построено в Дагестане с 2013 года, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель министра образования и науки республики Ширали Алиев.
"С 2013 года в Дагестане построено и введено в эксплуатацию 103 детских сада на 33 тыс. мест. Более половины из них построены в рамках федеральной программы модернизации системы дошкольного образования, остальные - за счет средств республиканского и муниципального бюджетов", - сказал Алиев.
По его словам, в этом году построены и введены в эксплуатацию пять детсадов на 730 мест. "До конца года за счет республиканских средств планируется построить и ввести в эксплуатацию еще два детских сада в Сергокалинском и Буйнакском районах Дагестана", - добавил он.
"На сегодня детсады посещают 100 тыс. детей, показатель по обеспеченности местами в детских садах в республике составляет 82%. На очереди в регионе - еще 19 тыс. детей от трех до семи лет", - сообщил собеседник агентства.
В 2016 году в Дагестане было открыто 12 новых детских садов на 1365 мест. На сегодня всего в республике около 800 детских садов, местами в дошкольных образовательных учреждениях обеспечено около 103 тыс. детей от трех до семи лет.