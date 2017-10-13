В крупнейшем виноградарском районе Дагестана сбор урожая вырос почти на 17%

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МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Аграрии Дербентского района Дагестана, являющегося крупнейшим виноградарским районом республики, завершили уборку винограда на 97%, при этом уже сейчас собранный урожай почти на 17% выше показателей прошлого года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Виноградари Дербентского района собрали около 52 тыс. 600 тонн "солнечной ягоды". Дербентский район традиционно выступает лидером по посадкам и сбору винограда", - говорится в сообщении пресс-службы. Как сообщалось ранее, в прошлом году хозяйства района собрали 45 тыс. тонн винограда.
В министерстве сообщают, что в этом году площади виноградников в Дербентском районе по сравнению с прошлым годом выросли. "Площади... молодых виноградников с каждым годом будут только увеличиваться, что позволит рассчитывать на увеличение объемов урожая", - говорят в пресс-службе.
Средняя урожайность на дербентских виноградниках, по данным пресс-службы, составляет в этом году 110 центнеров с гектара.
Как сообщалось ранее, в целом по Дагестану в 2016 году был собран рекордный за последние три десятка лет урожай - около 150 тыс. тонн. Лидерами по сбору урожая стали хозяйства Дербентского (45 тыс. тонн), Каякентского (30,5 тыс. тонн), Магарамкентского (13 тыс. тонн) и Карабудахкентского (9,3 тыс. тонн) районов республики.
В 2016 году в Дагестане посадили около 2 тыс. гектаров виноградников - в полтора раза больше, чем в 2015 году. По данным минсельхозпрода республики, за последние четыре года в республике посадили 6,8 тыс. гектаров новых виноградников. На начало 2017 года общая площадь виноградников в республике составляла около 24 тыс. гектаров, в том числе винограда плодоносящего возраста - 17,8 тыс. гектаров.