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В Волгограде посадили аллею из 75 красных дубов из КБР

В стране Северный Кавказ
13 октября, 19:12 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, октября. /ТАСС

Акция посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться 2 февраля 2018 года

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ВОЛГОГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Ветераны и молодежь из Кабардино-Балкарии вместе с волгоградскими студентами высадили в пятницу на Мамаевом кургане аллею из 75 красных дубов.

Как сообщил журналистам представитель многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров, "высажено 75 саженцев красного дуба - эта акция посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться 2 февраля будущего года".

Он отметил, что "эти деревья неприхотливы, но очень красивы, когда вырастут, а живут они более 50 лет". "Высадка аллеи - это, конечно, дань памяти всем воинам Красной Армии, среди которых - 70 тыс. кабардинцев, ушедших на фронт и мужественно сражавшихся за свою Родину", - сказал Каров.

Приехавшие из Кабардино-Балкарии молодежные активисты сообщили, что в Нальчике несколько лет назад у мемориала "Вечный огонь Славы" и на Комсомольской аллее были высажены тополя и березы из Волгограда, которые из саженцев выросли в небольшие пока деревья.

Закладку аллеи из красных дубов на Мамаевом кургане организовал многофункциональный молодежный центр министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

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