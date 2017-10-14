В честь юбилея Ставропольского окружного казачьего общества прошли казачьи игры

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Традиционные казачьи игры - шермиции, а также выступления фольклорных казачьих коллективов прошли в субботу в Ставрополе в честь Дня Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году празднуется 240 лет образования Азово-Моздокской оборонительной линии. Ставрополь - одна из крепостей этой линии, поэтому мы решили собраться в Ставрополе. Казаки всегда были фундаментом поддержания спокойствия на Северном Кавказе, значение их очень велико", - рассказал ТАСС атаман Терского войскового казачьего общества Александр Журавский.

В настоящее время в Ставропольском крае казаки охраняют общественный порядок в городах, помогают МЧС и полиции, участвуют в природоохранных мероприятиях, рассказал Журавский.

"По краю насчитывается порядка 13 тыс. казаков, которые взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. Когда были подтопления (майский паводок на Ставрополье - прим. ТАСС), наши казаки находились практически во всех подтопленных территориях, помогали эвакуированным, охраняли порядок, чтобы не было мародерства", - говорит атаман.

Одним из важных направлений деятельности казачества он считает работу с детьми.

"Нам нужно плотнее работать с молодежью, организовывать казачьи кадетские классы, потому что дети - это наше будущее. Сейчас в крае порядка 350 казачьих кадетских классов", - отметил Журавский.

Депутат краевого парламента Петр Марченко считает, что в школах юные казаки становятся примером для остальных детей.

"Нужно видеть, с каким усердием занимаются дети в этих классах. Преподаватели удивляются - в казачьих классах дисциплина и успеваемость выше, заболеваемость ниже, чем в обычных. Это говорит о том, что вы вкладываете много труда в воспитание подрастающего поколения", - обратился Марченко к казакам во время своего выступления на празднике.

Казачьи шермиции

После общего построения, молебна и награждения лучших казаков на одной из главных площадей Ставрополя начался праздник для казаков и жителей города. На сцене выступили фольклорные коллективы, начала работу полевая кухня, а свою ловкость можно было испытать в казачьих шермициях. В программе - стрельба из лука и пневматической винтовки, метание ножа, владение арапником - специальным охотничьим кнутом.

"Арапник можно использовать как оружие, и достаточно грозное оружие: им можно разрубить кожу человека, если уметь правильно владеть. В данном случае участникам нужно сбить цель (спичку или спичечный коробок). Получается не у всех, многие просто пытались захлестнуть арапником цель - это неверная тактика, нужно наносить удар", - пояснил есаул Максим Ященко.

Соревновались казаки и в рубке шашкой - нужно было разрубить подвешенную или стоящую цель (пластиковые бутылки, наполненные водой), прут, висящий канат по меткам. Свое мастерство показывали и девушки.

"Девчата сегодня допускаются, поскольку это не соревнования федерации, в обычных соревнованиях пока девушки не допускаются. Скоро будет конференция федерации, будем надеяться, что это изменится", - отметил руководитель краевого отделения Российской федерации по рубке шашкой Андрей Калиткин.

Возрождение ставропольского казачества

Возрождение казачества на Ставрополье началось в конце 1980-х годов. В апреле 1990 года в Ставрополе был создан организационный комитет по созданию краевой казачьей организации для объединения разрозненных общественных казачьих объединений.

В 1998 году большой казачий круг утвердил создание Ставропольского казачьего округа с вхождением в Терское казачье войско.